...

Timnas Argentina Tiba di indonesia, Messi Tidak Terlihat Dirombongan

Dhemas Reviyanto/ANTARA FOTO, Jurnalis · Sabtu 17 Juni 2023 06:41 WIB
Ketum PSSI Erick Thohir menyambut kedatangan pemain Timnas Argentina Emiliano Martinez.
Ketum PSSI Erick Thohir menyambut kedatangan pemain Timnas Argentina Alexis Mac Allister.
Pemain Timnas Argentina Alejandro Garnacho kanan saat tiba di Bandara Soekarno Hatta.
A A A

Ketum PSSI Erick Thohir (tengah) menyambut kedatangan pemain Timnas Argentina Emiliano Martinez setibanya di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Jumat (16/6/2023). Timnas sepak bola Indonesia akan bertanding melawan Argentina dalam laga FIFA Matchday di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Senin (19/6/2023). 

 

Dalam rombongan tersebut tidak terlihat Messi, dan ternyata Messi berada di Barcelona, Spanyol. Tak sendirian, dia bersama dua pemain bintang lainya di Timnas Argentina, yakni Angel Di Maria dan juga Nicolas Otamendi.

 

(ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/rwa) (hru)

(Dhemas Reviyanto/ANTARA FOTO)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Libur Natal dan Tahun Baru, PHRI Targetkan Okupansi Hotel di Atas 80 Persen

Libur Natal dan Tahun Baru, PHRI Targetkan Okupansi Hotel di Atas 80 Persen

Peran ULaMM Syariah dalam Memberdayakan Usaha Mikro dan Ketahanan Pangan Berkelanjutan

Peran ULaMM Syariah dalam Memberdayakan Usaha Mikro dan Ketahanan Pangan Berkelanjutan

Pemprov DKI Siapkan Perayaan Malam Tahun Baru 2026 di Bundaran HI

Pemprov DKI Siapkan Perayaan Malam Tahun Baru 2026 di Bundaran HI

Penutupan Perdagangan Bursa Efek Indonesia Tahun 2025

Penutupan Perdagangan Bursa Efek Indonesia Tahun 2025

Jelang Pergantian Tahun, Pernak-Pernik Tahun Baru Laris di Pasar Asemka

Jelang Pergantian Tahun, Pernak-Pernik Tahun Baru Laris di Pasar Asemka

Dedikasi Kemanusiaan di Sumatra Barat, Indonesia CARE Terima Penghargaan Daerah

Dedikasi Kemanusiaan di Sumatra Barat, Indonesia CARE Terima Penghargaan Daerah

Menhut Raja Juli Antoni Lepasliarkan Dua Orangutan, Tegaskan Komitmen Perlindungan Satwa Endemik

Menhut Raja Juli Antoni Lepasliarkan Dua Orangutan, Tegaskan Komitmen Perlindungan Satwa Endemik

Rapat Terbatas di Kemenko Pangan Bahas Cadangan Pangan Pemerintah 2026

Rapat Terbatas di Kemenko Pangan Bahas Cadangan Pangan Pemerintah 2026

Cari Berita Lain Di Sini