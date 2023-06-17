Ketum PSSI Erick Thohir (tengah) menyambut kedatangan pemain Timnas Argentina Emiliano Martinez setibanya di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Jumat (16/6/2023). Timnas sepak bola Indonesia akan bertanding melawan Argentina dalam laga FIFA Matchday di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Senin (19/6/2023).

Dalam rombongan tersebut tidak terlihat Messi, dan ternyata Messi berada di Barcelona, Spanyol. Tak sendirian, dia bersama dua pemain bintang lainya di Timnas Argentina, yakni Angel Di Maria dan juga Nicolas Otamendi.

(Dhemas Reviyanto/ANTARA FOTO)