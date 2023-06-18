...

Bacapres Ganjar Pranowo Dengarkan Aspirasi Anak Muda Bali

Nyoman Hendra Wibowo/Antara Foto, Jurnalis · Minggu 18 Juni 2023 07:54 WIB
Bacapres PDIP Ganjar Pranowo berbincang dengan sejumlah anak muda saat acara diskusi maju bersama Ganjar
Bacapres PDIP Ganjar Pranowo tengah berbincang dengan sejumlah anak muda saat acara diskusi maju bersama Ganjar
Bakal calon presiden (Bacapres) PDIP Ganjar Pranowo (tengah) berbincang dengan sejumlah anak muda saat acara diskusi maju bersama Ganjar kaum muda berbicara di Kebon Vintage Cars Bali Classic, Denpasar, Bali, Sabtu 17 Juni 2023. 
 
Kegiatan yang dihadiri ribuan anak muda di Bali tersebut membahas topik yang berkaitan dengan wirausaha, edukasi, teknologi, lapangan pekerjaan, ekonomi kreatif dan lingkungan hidup. 
 
(ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo) (ddk)

(Nyoman Hendra Wibowo/Antara Foto)

