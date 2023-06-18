Bakal calon presiden (Bacapres) PDIP Ganjar Pranowo (tengah) berbincang dengan sejumlah anak muda saat acara diskusi maju bersama Ganjar kaum muda berbicara di Kebon Vintage Cars Bali Classic, Denpasar, Bali, Sabtu 17 Juni 2023.

Kegiatan yang dihadiri ribuan anak muda di Bali tersebut membahas topik yang berkaitan dengan wirausaha, edukasi, teknologi, lapangan pekerjaan, ekonomi kreatif dan lingkungan hidup.

(ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo) (ddk)

(Nyoman Hendra Wibowo/Antara Foto)