Ketua Harian Pemuda Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Michael Victor Sianipar (kiri) , mantan Ketua BEM UI (Universitas Indonesia) Manik Marganamahendra (kedua kiri) dan Sekjen DPP Pemuda Perindo Diska Resha saat menjadi pembicara dalam diskusi politik antar-tokoh pemuda di Pancoran, Jakarta Selatan, Sabtu 17 Juni 2023.

Ketua DPW Partai Perindo DKI Jakarta, Effendi Syahputra menyampaikan kegiatan diskusi politik yang bertajuk Kesadaran Politik Bagi Pemuda di Indonesia. Ia menilai kegiatan sayap Pemuda Perindo dapat menjadi magnet konkret para pemilih pemula yang ingin mengekspresikan aspirasi politiknya.

Effendi mengatakan, peran keterlibatan politisi milenial Partai Perindo seperti Michael Sianipar dan bergabungnya Manik Marganamahendra menjadi kekuatan baru tersendiri. Dia menjelaskan, Pemuda Perindo merupakan garda terdepan untuk kalangan milenial, dapat memaksimalkan peran pemilih pemula melalui kontribusi dua politisi milenial tersebut.

Dalam diskusi tersebut dihadiri oleh Ketua Harian Pemuda Perindo, Michael Sianipar; kader dan bacaleg Partai Perindo, Manik Marganamahendra; Ketua BEM Kema Unpad 2022, Virdian Aurellio; Sekjen DPP Pemuda Perindo, Diska Resha, beserta caleg muda Partai Demokrat, Farhan Azis.

(Arif Julianto/okezone)