Senyum Puan Maharani dan Ekspresi AHY Kala Bertemu di Plataran Hutan Kota GBK

Asprilla Dwi Adha/Antara Foto, Jurnalis · Minggu 18 Juni 2023 16:11 WIB
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani bersama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani bersama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani bersama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani (kiri) berjabat tangan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (kanan) saat pertemuan di Plataran Hutan Kota, Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu 18 Juni 2023. 
 
Pertemuan tersebut membahas kepentingan bangsa dan negara di masa depan khususnya demokrasi serta membuka komunikasi politik PDI Perjuangan dan Partai Demokrat. 
 
