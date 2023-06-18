...

Bacapres Ganjar Pranowo Konsolidasi Pemenangan kepada Kader PDI Perjuangan NTB

M Risyal Hidayat/ANTARA FOTO, Jurnalis · Minggu 18 Juni 2023 20:57 WIB
Bacapres Ganjar Pranowo menyampaikan pidato saat menghadiri konsolidasi pemenangan pemilihan presiden 2024
Dalam konsolidasi tersebut Ganjar Pranowo meminta pengurus PDI Perjuangan dari tinggkat DPD, DPC, Ranting, dan Anak Ranting bergerak melakukan upaya pemenangan dari aspek terkecil, yaitu mengawal suara di tingkat tempat pemungutan suara TPS
Bakal Calon Presiden (Bacapres) PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo menyampaikan pidato saat menghadiri konsolidasi pemenangan pemilihan presiden 2024 di di Kantor DPD PDIP Nusa Tenggara Barat (NTB), Mataram, NTB, Minggu 18 Juni 2023.
 
Dalam konsolidasi tersebut Ganjar Pranowo meminta pengurus PDI Perjuangan dari tinggkat DPD, DPC, Ranting, dan Anak Ranting bergerak melakukan upaya pemenangan dari aspek terkecil, yaitu mengawal suara di tingkat tempat pemungutan suara (TPS). 
 
(ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat) (ddk)

(M Risyal Hidayat/ANTARA FOTO)

