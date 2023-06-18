Bakal Calon Presiden (Bacapres) PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo menyampaikan pidato saat menghadiri konsolidasi pemenangan pemilihan presiden 2024 di di Kantor DPD PDIP Nusa Tenggara Barat (NTB), Mataram, NTB, Minggu 18 Juni 2023.

Dalam konsolidasi tersebut Ganjar Pranowo meminta pengurus PDI Perjuangan dari tinggkat DPD, DPC, Ranting, dan Anak Ranting bergerak melakukan upaya pemenangan dari aspek terkecil, yaitu mengawal suara di tingkat tempat pemungutan suara (TPS).

(ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat) (ddk)

