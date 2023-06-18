Bakal calon presiden (Bacapres) PDI Perjuangan Ganjar Pranowo (tengah) berjalan saat tiba untuk menemui relawan di Lapangan Nasional Selong, Kabupaten Lombok Timur, NTB, Minggu 18 Juni 2023.

Dalam kesempatan tersebut, Ganjar Pranowo meminta kepada relawan atau warga Nusa Tenggara Barat untuk tidak membuat berita hoaks di media sosial yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain.

(ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat) (ddk)

(M Risyal Hidayat/ANTARA FOTO)