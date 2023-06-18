...

Ganjar Pranowo Bertemu Relawan di Lapangan Nasional Selong Nusa Tenggara Barat

M Risyal Hidayat/ANTARA FOTO, Jurnalis · Minggu 18 Juni 2023 21:59 WIB
Bacapres Ganjar Pranowo tengah berjalan saat tiba untuk menemui relawan di Lapangan Nasional Selong, NTB
Bacapres Ganjar Pranowo tengah berjalan saat tiba untuk menemui relawan di Lapangan Nasional Selong, NTB
Bacapres Ganjar Pranowo menyapa relawan
A A A
Bakal calon presiden (Bacapres) PDI Perjuangan Ganjar Pranowo (tengah) berjalan saat tiba untuk menemui relawan di Lapangan Nasional Selong, Kabupaten Lombok Timur, NTB, Minggu 18 Juni 2023.
 
Dalam kesempatan tersebut, Ganjar Pranowo meminta kepada relawan atau warga Nusa Tenggara Barat untuk tidak membuat berita hoaks di media sosial yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. 
 
(ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat) (ddk)

(M Risyal Hidayat/ANTARA FOTO)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Konferensi Pers Pemberlakuan UU KUHP dan KUHAP

Konferensi Pers Pemberlakuan UU KUHP dan KUHAP

Sidang Perdana Dakwaan Kasus Chromebook, Nadiem Makarim Hadir di Pengadilan

Sidang Perdana Dakwaan Kasus Chromebook, Nadiem Makarim Hadir di Pengadilan

Pengemudi Ojek Daring Hadiri Sidang Pembacaan Dakwaan Nadiem Makarim

Pengemudi Ojek Daring Hadiri Sidang Pembacaan Dakwaan Nadiem Makarim

Hari Pertama Kerja 2026, Contra Flow Diberlakukan di Tol Dalam Kota

Hari Pertama Kerja 2026, Contra Flow Diberlakukan di Tol Dalam Kota

Usai Libur Tahun Baru, Kepadatan Lalu Lintas Kembali Terjadi di Jakarta

Usai Libur Tahun Baru, Kepadatan Lalu Lintas Kembali Terjadi di Jakarta

Suasana Arus Balik Nataru di Terminal Kampung Rambutan

Suasana Arus Balik Nataru di Terminal Kampung Rambutan

Kinerja Operasional Berkelanjutan, Pupuk Kaltim Tutup Tahun Produksi 2025 dengan Capaian Positif

Kinerja Operasional Berkelanjutan, Pupuk Kaltim Tutup Tahun Produksi 2025 dengan Capaian Positif

Pertumbuhan Penduduk Meningkat, Kepulauan Seribu Hadapi Tekanan Sosial-Ekonomi

Pertumbuhan Penduduk Meningkat, Kepulauan Seribu Hadapi Tekanan Sosial-Ekonomi

Cari Berita Lain Di Sini