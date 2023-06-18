Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo, datang ke Istora Senayan, Jakarta, pada Minggu (18/6/2023). Hal itu dilakukannya untuk memberikan dukungan langsung kepada tunggal putra bulutangkis Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting, yang tampil di final Indonesia Open 2023.

Kedatangan Hary Tanoe disambut oleh Ketua Panitia Pelaksana Indonesia Open 2023, Armand Darmadji. Setelah itu, dia langsung berjalan menuju arena pertandingan dengan gagah.

(Aziz Indra) (ddk)

