...

Suporter Garuda Antre Tiket FIFA Matchday Indonesia VS Argentina

Isra Triansyah/Sindo, Jurnalis · Minggu 18 Juni 2023 17:13 WIB
Warga mengantre untuk melakukan penukaran tiket pertandingan Timnas Indonesia melawan Timnas Argentina
Warga mengantre untuk melakukan penukaran tiket pertandingan Timnas Indonesia melawan Timnas Argentina
Warga mengantre untuk melakukan penukaran tiket pertandingan Timnas Indonesia melawan Timnas Argentina
Warga mengantre untuk melakukan penukaran tiket pertandingan Timnas Indonesia melawan Timnas Argentina
A A A
Warga mengantre untuk melakukan penukaran tiket pertandingan Timnas Indonesia melawan Timnas Argentina di Wisma Serbaguna Senayan, Jakarta, Minggu 18 Juni 2023. 
 
Antrean panjang terjadi di tempat penukaran tiket laga Timnas Indonesia vs Argentina. Penukaran tiket berlangsung mulai pukul 10.00 - 17.00 WIB. Hari ini merupakan hari ketiga penukaran tiket laga FIFA Matchday antara Indonesia vs Argentina yang dijadwalkan berlangsung pada 16-19 Juni 2023. 
 
Penukaran tiket untuk Senin, tanggal 19 Juni nantinya dikhususkan bagi pembeli tiket yang berada di luar Jobodetabek. 
 
(Isra Triansyah) (ddk)

(Isra Triansyah/Sindo)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Pertumbuhan Penduduk Meningkat, Kepulauan Seribu Hadapi Tekanan Sosial-Ekonomi

Pertumbuhan Penduduk Meningkat, Kepulauan Seribu Hadapi Tekanan Sosial-Ekonomi

Progres Revitalisasi Taman Bendera Pusaka Tembus 42 Persen

Progres Revitalisasi Taman Bendera Pusaka Tembus 42 Persen

Awal Tahun 2026, Pertamina Turunkan Harga Pertamax

Awal Tahun 2026, Pertamina Turunkan Harga Pertamax

Awal Tahun Positif, IHSG Dibuka Naik ke Level 8.684

Awal Tahun Positif, IHSG Dibuka Naik ke Level 8.684

Pembukaan Perdagangan Saham Bursa Efek Indonesia Tahun 2026

Pembukaan Perdagangan Saham Bursa Efek Indonesia Tahun 2026

Kolaborasi Strategis BUMN Perkuat Ekosistem Maritim Nasional

Kolaborasi Strategis BUMN Perkuat Ekosistem Maritim Nasional

Libur Natal dan Tahun Baru, PHRI Targetkan Okupansi Hotel di Atas 80 Persen

Libur Natal dan Tahun Baru, PHRI Targetkan Okupansi Hotel di Atas 80 Persen

Peran ULaMM Syariah dalam Memberdayakan Usaha Mikro dan Ketahanan Pangan Berkelanjutan

Peran ULaMM Syariah dalam Memberdayakan Usaha Mikro dan Ketahanan Pangan Berkelanjutan

Cari Berita Lain Di Sini