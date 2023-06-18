Warga mengantre untuk melakukan penukaran tiket pertandingan Timnas Indonesia melawan Timnas Argentina di Wisma Serbaguna Senayan, Jakarta, Minggu 18 Juni 2023.

Antrean panjang terjadi di tempat penukaran tiket laga Timnas Indonesia vs Argentina. Penukaran tiket berlangsung mulai pukul 10.00 - 17.00 WIB. Hari ini merupakan hari ketiga penukaran tiket laga FIFA Matchday antara Indonesia vs Argentina yang dijadwalkan berlangsung pada 16-19 Juni 2023.

Penukaran tiket untuk Senin, tanggal 19 Juni nantinya dikhususkan bagi pembeli tiket yang berada di luar Jobodetabek.

(Isra Triansyah) (ddk)

