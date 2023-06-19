...

Posyandu Lansia untuk Menjaga Kualitas Hidup Warga Lansia

Syifa Yulinnas/ Antara Foto, Jurnalis · Senin 19 Juni 2023 12:54 WIB
Sejumlah lansia menunggu pemeriksaan kesehatan.
Petugas kesehatan memeriksa kesehatan warga lansia .
A A A

Petugas kesehatan memeriksa kesehatan warga lanjut usia (lansia) saat pelaksanaan pos pelayanan terpadu (Posyandu) lansia di Desa Alue Raya, Samatiga, Aceh Barat, Aceh, Senin (19/6/2023). 

 

Posyandu lansia yang rutin dilaksanakan sebulan sekali tersebut berperan penting untuk menjaga kualitas hidup lansia dengan cara memantau dan mendeteksi dini faktor resiko Penyakit Tidak Menular (PTM) sekaligus memberikan asupan makanan tambahan (PMT) untuk meningkatkan kesehatan lansia dan mencapai kesejahteraan fisik maupun psikis. 

 

(ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas/rwa) (hru)

(Syifa Yulinnas/ Antara Foto)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Pertumbuhan Penduduk Meningkat, Kepulauan Seribu Hadapi Tekanan Sosial-Ekonomi

Pertumbuhan Penduduk Meningkat, Kepulauan Seribu Hadapi Tekanan Sosial-Ekonomi

Progres Revitalisasi Taman Bendera Pusaka Tembus 42 Persen

Progres Revitalisasi Taman Bendera Pusaka Tembus 42 Persen

Awal Tahun 2026, Pertamina Turunkan Harga Pertamax

Awal Tahun 2026, Pertamina Turunkan Harga Pertamax

Awal Tahun Positif, IHSG Dibuka Naik ke Level 8.684

Awal Tahun Positif, IHSG Dibuka Naik ke Level 8.684

Pembukaan Perdagangan Saham Bursa Efek Indonesia Tahun 2026

Pembukaan Perdagangan Saham Bursa Efek Indonesia Tahun 2026

Kolaborasi Strategis BUMN Perkuat Ekosistem Maritim Nasional

Kolaborasi Strategis BUMN Perkuat Ekosistem Maritim Nasional

Libur Natal dan Tahun Baru, PHRI Targetkan Okupansi Hotel di Atas 80 Persen

Libur Natal dan Tahun Baru, PHRI Targetkan Okupansi Hotel di Atas 80 Persen

Peran ULaMM Syariah dalam Memberdayakan Usaha Mikro dan Ketahanan Pangan Berkelanjutan

Peran ULaMM Syariah dalam Memberdayakan Usaha Mikro dan Ketahanan Pangan Berkelanjutan

Cari Berita Lain Di Sini