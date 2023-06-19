Petugas kesehatan memeriksa kesehatan warga lanjut usia (lansia) saat pelaksanaan pos pelayanan terpadu (Posyandu) lansia di Desa Alue Raya, Samatiga, Aceh Barat, Aceh, Senin (19/6/2023).

Posyandu lansia yang rutin dilaksanakan sebulan sekali tersebut berperan penting untuk menjaga kualitas hidup lansia dengan cara memantau dan mendeteksi dini faktor resiko Penyakit Tidak Menular (PTM) sekaligus memberikan asupan makanan tambahan (PMT) untuk meningkatkan kesehatan lansia dan mencapai kesejahteraan fisik maupun psikis.

(ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas/rwa) (hru)

(Syifa Yulinnas/ Antara Foto)