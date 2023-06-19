Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalsel berupaya memadamkan api yang membakar lahan gambut di Landasan Ulin, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin 19 Juni 2023.

Tim gabungan BPBD, Manggala Agni dan damkar swasta masih terus melakukan upaya untuk memadamkan api kebakaran lahan gambut yang terus meluas di area ring satu kawasan Bandara Internasional Syamsudin Noor.

(ANTARA FOTO/Bayu Pratama S) (ddk)

