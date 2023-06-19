...

Tim Gabungan Terus Berusaha Padamkan Kebakaran Hutan dan Lahan di Banjarbaru Kalimantan

Bayu Pratama S/Antara Foto, Jurnalis · Senin 19 Juni 2023 21:08 WIB
Petugas gabungan berupaya memadamkan api yang membakar lahan gambut
Petugas gabungan berupaya memadamkan api yang membakar lahan gambut
Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalsel berupaya memadamkan api yang membakar lahan gambut di Landasan Ulin, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin 19 Juni 2023. 
 
Tim gabungan BPBD, Manggala Agni dan damkar swasta masih terus melakukan upaya untuk memadamkan api kebakaran lahan gambut yang terus meluas di area ring satu kawasan Bandara Internasional Syamsudin Noor. 
 
(ANTARA FOTO/Bayu Pratama S) (ddk)

(Bayu Pratama S/Antara Foto)

Bagikan Artikel Ini

