...

Survei LSI Denny JA: 76,2 Persen Responden Puas dengan Kinerja Presiden Joko Widodo

Dede Kurniawan, Jurnalis · Senin 19 Juni 2023 23:03 WIB
Peneliti senior LSI Denny JA, Adjie Alfaraby kanan didampingi Fitri Hari moderator menyampaikan analisis temuan dan survei nasional
LSI Denny JA merilis survei tingkat kepuasan kinerja Presiden Joko Widodo Jokowi
Tingkat kepuasan kinerja Jokowi berada di angka 76,2%
Prabowo unggul di pemilih yang puas dengan kinerja Jokowi dengan 39.5%, disusul Ganjar 38.7% dan Anies 14.1%
A A A
Peneliti senior LSI Denny JA, Adjie Alfaraby (kanan) didampingi Fitri Hari (moderator) menyampaikan analisis temuan dan survei nasional bertajuk 'Dari Jokowi Hingga Bung Karno & Capres Pilihan 2024" di Jakarta, Senin 19 Juni 2023. 
 
Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA merilis survei tingkat kepuasan kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi). Tingkat kepuasan kinerja Jokowi berada di angka 76,2%.
 
Hasil survei LSI, dimana Prabowo unggul di pemilih yang puas dengan kinerja Jokowi dengan 39.5%, disusul Ganjar (38.7%) dan Anies (14.1%).
 
(Dede Kurniawan)

(Dede Kurniawan)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Pertumbuhan Penduduk Meningkat, Kepulauan Seribu Hadapi Tekanan Sosial-Ekonomi

Pertumbuhan Penduduk Meningkat, Kepulauan Seribu Hadapi Tekanan Sosial-Ekonomi

Progres Revitalisasi Taman Bendera Pusaka Tembus 42 Persen

Progres Revitalisasi Taman Bendera Pusaka Tembus 42 Persen

Awal Tahun 2026, Pertamina Turunkan Harga Pertamax

Awal Tahun 2026, Pertamina Turunkan Harga Pertamax

Awal Tahun Positif, IHSG Dibuka Naik ke Level 8.684

Awal Tahun Positif, IHSG Dibuka Naik ke Level 8.684

Pembukaan Perdagangan Saham Bursa Efek Indonesia Tahun 2026

Pembukaan Perdagangan Saham Bursa Efek Indonesia Tahun 2026

Kolaborasi Strategis BUMN Perkuat Ekosistem Maritim Nasional

Kolaborasi Strategis BUMN Perkuat Ekosistem Maritim Nasional

Libur Natal dan Tahun Baru, PHRI Targetkan Okupansi Hotel di Atas 80 Persen

Libur Natal dan Tahun Baru, PHRI Targetkan Okupansi Hotel di Atas 80 Persen

Peran ULaMM Syariah dalam Memberdayakan Usaha Mikro dan Ketahanan Pangan Berkelanjutan

Peran ULaMM Syariah dalam Memberdayakan Usaha Mikro dan Ketahanan Pangan Berkelanjutan

Cari Berita Lain Di Sini