Peneliti senior LSI Denny JA, Adjie Alfaraby (kanan) didampingi Fitri Hari (moderator) menyampaikan analisis temuan dan survei nasional bertajuk 'Dari Jokowi Hingga Bung Karno & Capres Pilihan 2024" di Jakarta, Senin 19 Juni 2023.

Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA merilis survei tingkat kepuasan kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi). Tingkat kepuasan kinerja Jokowi berada di angka 76,2%.

Hasil survei LSI, dimana Prabowo unggul di pemilih yang puas dengan kinerja Jokowi dengan 39.5%, disusul Ganjar (38.7%) dan Anies (14.1%).

(Dede Kurniawan)

(Dede Kurniawan)