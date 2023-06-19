Sejumlah pengunjung mengambil gambar di dekat Kalamba atau bejana batu raksasa di kawasan Situs Megalit Pokokea, Desa Baliura, Lore Tengah, Poso, Sulawesi Tengah, Sabtu (17/6/2023). Sedikitnya terdapat 950 titik persebaran benda peninggalan zaman batu sejenis bejana dan patung berusia lebih dari 3000 tahun di kawasan itu dan untuk menarik kunjungan wisata, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah akan mencanangkan tahun ini sebagai tahun kunjungan wisata dengan tagline Negeri Seribu Megalit.

(Basri Marzuki/ANTARA FOTO)