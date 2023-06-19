...

Unik, Polresta Pontianak Gelar Lomba Olah TKP

Jessica Helena Wuysang/ANTARA FOTO, Jurnalis · Senin 19 Juni 2023 21:02 WIB
Sejumlah personel Unit Reskrim Polsek Pontianak Barat memasukkan jenazah ke dalam kantong saat mengikuti lomba olah TKP
Polresta Pontianak menggelar lomba olah TKP dari kasus bunuh diri yang diikuti Unit Reskrim Polsek se-Kota Pontianak
Sejumlah personel Unit Reskrim Polsek Pontianak Barat memasukkan jenazah ke dalam kantong saat mengikuti lomba olah tempat kejadian perkara (TKP) di Asrama Polisi Honggo, Pontianak, Kalimantan Barat, Senin 19 Juni 2023. 
 
Polresta Pontianak menggelar lomba olah TKP dari kasus bunuh diri yang diikuti Unit Reskrim Polsek se-Kota Pontianak dalam rangka menyambut HUT ke-77 Bhayangkara sekaligus meningkatkan kemampuan dan kecepatan personel kepolisian dalam mengungkap kasus. 
 
ANTARA FOTO/Jessica Helena Wuysang) (ddk)

(Jessica Helena Wuysang/ANTARA FOTO)

