RPA Perindo Gelar Nobar Laga Timnas Indonesia VS Timnas Argentina di Kawasan Tebet

Sutikno, Jurnalis · Senin 19 Juni 2023 21:03 WIB
RPA Perindo menggelar nonton bareng laga Fifa Marchday antara Indonesia melawan Argentia di kawasan Tebet, Jaksel
Relawan Perempuan dan Anak (RPA) Perindo menggelar nonton bareng laga Fifa Marchday antara Indonesia melawan Argentia di Angkringan Bang R, Jalan KH Abdullah Syafei, Tebet, Jakarta Selatan pada Senin (19/6/2023) malam bersama Caleg DPRD DKI Jakarta Dapil 8 Jakarta Selatan, Alva Ruslina.
 
Caleg DPRD DKI Jakarta Dapil 8 Jakarta Selatan, Alva Ruslina pun optimis Timnas Indonesia bisa memenangi laga tersebut.
 
Menurutnya, dengan laga Indonesia melawan Argentina ini, diharapkan persepakbolaan Indonesia semakin maju. Pihaknya pun menyediakan fasilitas nobar untuk warga dan pecinta sepakbola di angkringan itu salah satunya juga untuk mengangkat UMKM, khususnya yang ada di wilayah Tebet dan secara umum di Jakarta Selatan.Tak lupa, Alva pun mensosialisasikan tentang RPA Perindo pada para warga yang mengikuti nobar laga Indonesia melawan Argentina itu.
 
