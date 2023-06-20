Dokter hewan menyuntikkan vaksin rabies kepada seekor hewan peliharaan di UPTD Klinik Hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (20/62023).
Layanan Klinik Hewan DKPP menyediakan 10 dosis vaksin rabies bagi kucing dan anjing atau dua kali lebih banyak dibandingkan bulan lalu yang hanya menyediakan lima dosis vaksin, setelah mengalami peningkatan permintaan vaksin rabies karena kekhawatiran masyarakat akan penyakit rabies yang menyebabkan seorang anak meninggal dunia di Bali.
(ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi/foc) (hru)
(Raisan Al Farisi/ANTARA FOTO)