Gubernur Khofifah Tinjau Pelayanan Proses PPDB Jatim

Moch Asim/ANTARA FOTO, Jurnalis · Selasa 20 Juni 2023 21:47 WIB
Gubernur Khofifah meninjau pelayanan Penerimaan Peserta Didik Baru PPDB di Surabaya
Dindik Jatim membuka posko pelayanan PPDB serta menyiagakan sekitar 36 ribu operator guna membantu calon peserta didik baru
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (kedua kiri) didampingi Plt Kepala Dinas Pendidikan Jatim Wahid Wahyudi (keempat kiri) meninjau pelayanan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Surabaya, Jawa Timur, Selasa 20 Juni 2023.
 
Dindik Jatim membuka posko pelayanan PPDB serta menyiagakan sekitar 36 ribu operator guna membantu calon peserta didik baru yang mengalami kendala dan membantu pengambilan nomor identifikasi pribadi (PIN) dalam proses pelaksanaan PPDB 2023. 
 
