Bantu Kembangkan Kewirausahaan, Disabilitas Diberikan Pelatihan Keterampilan

Anis Efizudin/ANTARA FOTO, Jurnalis · Selasa 20 Juni 2023 21:59 WIB
Penyandang disabilitas peserta program pengembangan kewirausahaan mengikuti pelatihan keterampilan
Penyandang disabilitas peserta program pengembangan kewirausahaan mengikuti pelatihan keterampilan
Penyandang disabilitas peserta program pengembangan kewirausahaan mengikuti pelatihan pertukangan kayu di Sentra Terpadu Kartini Temanggung, Jawa Tengah, Selasa 20 Juni 2023. 
 
Sebanyak 33 penyandang disabilitas asal kabupaten Grobogan mengikuti pelatihan ketrampilan menjahit, kuliner, pijat, usaha warung, ternak itik, ternak kambing dan tukang kayu yang diharapkan nantinya bisa menjadi wirausaha yang tangguh dan mampu bersaing dengan produk yang sudah ada di pasaran. 
 
(ANTARA FOTO/Anis Efizudin) (ddk)

(Anis Efizudin/ANTARA FOTO)

