Polda Banten Tangkap 4 Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang

Asep Fathulrahman/ANTARA FOTO, Jurnalis · Rabu 21 Juni 2023 16:39 WIB
Kabid Humas Polda Banten Kombes Pol Didik Hariyanto kedua kanan didampingi staf memperlihatkan sejumlah barang bukti TPPO
Jajaran Polda Banten berhasil menangkap 4 tersangka anggota jarigan pelaku TPPO di sejumlah tempat
Kabid Humas Polda Banten Kombes Pol Didik Hariyanto (kedua kanan) didampingi staf memperlihatkan sejumlah barang bukti dan para tersangka saat ekspos penangkapan pelaku tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Serang, Banten, Rabu 21 Juni 2023. 
 
Jajaran Polda Banten berhasil menangkap 4 tersangka anggota jarigan pelaku TPPO di sejumlah tempat serta mengamankan dua orang TKW yang akan dikirim ke luar negeri secara ilegal. 
 
(ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman) (ddk)

(Asep Fathulrahman/ANTARA FOTO)

