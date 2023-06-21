Kabid Humas Polda Banten Kombes Pol Didik Hariyanto (kedua kanan) didampingi staf memperlihatkan sejumlah barang bukti dan para tersangka saat ekspos penangkapan pelaku tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Serang, Banten, Rabu 21 Juni 2023.

Jajaran Polda Banten berhasil menangkap 4 tersangka anggota jarigan pelaku TPPO di sejumlah tempat serta mengamankan dua orang TKW yang akan dikirim ke luar negeri secara ilegal.

(ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman) (ddk)

