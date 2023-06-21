Rangkaian LRT melintas di Jakarta, Rabu (21/6/2023). LRT Jabodebek batal gratiskan tarif dan akan mengenakan tarif sebesar Rp1 selama periode soft launching atau joyride yang dimulai pada 12 Juli 2023 mendatang.

Manajer Humas LRT Kuswardoyo mengatakan, pihak operator sedianya tidak akan mengenakan biaya selama periode soft launching tersebut. Namun, hal tersebut batal dilakukan karena kendala teknis terkait sistem tiket elektronik.

Dia menjelaskan, sistem tiket elektronik di stasiun-stasiun LRT Jabodebek tidak dapat membaca transaksi dengan nilai Rp0 saat tap in. Sistem tersebut tetap memerlukan nominal saat masuk ke stasiun sehingga operator memutuskan untuk mengenakan tarif sebesar Rp1.

(Foto: Okezone/Arif Julianto) (hru)

