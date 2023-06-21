Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo promosikan kain songket yang berasal dari Sumatera Selatan dalam acara Indonesian Night di Daegu, Korea Selatan, pada 14 Juni 2023.

Wamenparekraf Angela yang juga Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Bidang Ekonomi Digital & Kreatif inI, saat memberikan congratulatory remarks dalam Indonesian Night, mengatakan kain songket yang dipromosikannya merupakan produk UMKM binaan kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan.

Kain songket tersebut bermotif bintang mawar yang melambangkan cinta dan kasih sayang.

“Dan mengapa begitu istimewa? Karena jenis kain ini memiliki sejarah dan aspek budaya dan ada cerita di baliknya, dimana setiap pola memiliki makna dan mewakili waktu dalam sejarah. Apalagi komunitas yang membuat kain jenis ini didominasi oleh kaum perempuan. Jadi dengan mendukung industri budaya ini, kami memberdayakan perempuan dan mempromosikan inklusivitas,” kata Wamenparekraf Angela yang merupakan anggota Kabinet Indonesia Maju ini.

Angela juga menambahkan bahwa kain tradisional yang diperkenalkan pada Indonesia Night menjadi contoh nyata bagaimana budaya dan kreativitas saling melengkapi dan menambah nilai.

Pada kesempatan tersebut, Wamenparekraf juga menjelaskan bahwa unsur budaya yang melekat dalam industri kreatif akan menumbuhkan rasa toleransi dan hal tersebut sangat dibutuhkan.

“Kita membutuhkan pertukaran yang lebih terkontrol melalui industri kreatif, termasuk Indonesia. Dan sangat menggembirakan melihat semangat kolaborasi ekonomi kreatif di antara para pemimpin dari banyak tokoh dan semua pemangku kepentingan di WCIF hari ini” kata Wamenparekraf.

Indonesia Night sendiri merupakan malam keakraban yang digelar oleh KBRI di Seoul dan didukung oleh Bank Indonesia dan Kemenparekraf. Indonesia Night masih menjadi bagian dari The 4th World Cultural Industry Forum 2023.

Tujuan diselenggarakannya Indonesian Night adalah untuk memperingati 50 tahun hubungan Indonesia dan Korea Selatan serta memperkenalkan kebudayaan dan keragaman Indonesia ke kancah global.

Pada acara ini, delegasi Indonesia dan figur penting dari Korea Selatan pun diberikan wastra yang berasal dari binaan UMKM Bank Indonesia.

Indonesian Night turut menampilkan grup musik Linkrafin asal Jember, Jawa Timur. Grup musik ini berhasil membuat para tamu terpukau dengan musikalitas para seniman dalam membawakan lagu Indonesia serta ditutup dengan membawakan lagu Korea.

(Foto: Dok Kemenparekraf) (hru)

(Dokumentasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif)