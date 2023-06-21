...

Ketika Para Skateboarder Beraksi di Jalan Raya Kota Palembang

Mushaful Imam/Koran SINDO, Jurnalis · Rabu 21 Juni 2023 21:41 WIB
Puluhan skateboarder dari berbagai komunitas skateboard memperingati Hari Skateboard Sedunia tahun 2023
Para skateboarder Palembang ini berkumpul di Ampera Skate Park yang berada di bawah Jembatan Ampera
Puluhan skateboarder dari berbagai komunitas skateboard memperingati Hari Skateboard Sedunia tahun 2023
Para skateboarder Palembang ini berkumpul di Ampera Skate Park yang berada di bawah Jembatan Ampera
Puluhan skateboarder dari berbagai komunitas skateboard memperingati Hari Skateboard Sedunia tahun 2023 dengan bermain skateboard mengelilingi 0 kilometer Kota Palembang, Rabu 21 Juni 2023.
 
Para skateboarder Palembang ini berkumpul di Ampera Skate Park yang berada di bawah Jembatan Ampera sambil bermain, dilanjutkan dengan bermain skate mengelilingi Masjid Agung Palembang dan Bundaran Air Mancur berakhir kembali ke Ampera Skate Park.
 
(Mushaful Imam) (ddk)

(Mushaful Imam/Koran SINDO)

