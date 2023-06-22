Kaisar Jepang Naruhito (kedua kiri) didampingi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (kiri), Direktur Utama PT TWC Borobudur Prambanan dan Ratu Boko Febrina Intan (tengah), dan Sub Koordinator Warisan Dunia Borobudur Kasiyati selaku Sub Koordinator Warisan Dunia Borobudur Wiwit Kasiyati (kedua kanan) berfoto bersama saat mengunjungi Taman Wisata Candi (TWC) Borobudur di Magelang, Jawa Tengah, Kamis (22/06/2023). Dalam kunjungannya ke monumen Candi Borobudur Kaisar Jepang Naruhito sangat terkesan dengan teknologi, filosofi dan cerita pada relief Candi Borobudur.

(ANTARA FOTO/Anis Efizudin/rwa) (hru)

(Anis Efizudin/ANTARA FOTO)