...

Pakai Batik dan Sendal, Kaisar Jepang Naruhito Kunjungi Borobudur

Anis Efizudin/ANTARA FOTO, Jurnalis · Kamis 22 Juni 2023 12:49 WIB
Kaisar Jepang Naruhito mengunjungi Candi Borobudur.
Kaisar Jepang Naruhito mengunjungi Candi Borobudur.
A A A

Kaisar Jepang Naruhito (kedua kiri) didampingi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (kiri), Direktur Utama PT TWC Borobudur Prambanan dan Ratu Boko Febrina Intan (tengah), dan Sub Koordinator Warisan Dunia Borobudur Kasiyati selaku Sub Koordinator Warisan Dunia Borobudur Wiwit Kasiyati (kedua kanan) berfoto bersama saat mengunjungi Taman Wisata Candi (TWC) Borobudur di Magelang, Jawa Tengah, Kamis (22/06/2023). Dalam kunjungannya ke monumen Candi Borobudur Kaisar Jepang Naruhito sangat terkesan dengan teknologi, filosofi dan cerita pada relief Candi Borobudur. 

 

(ANTARA FOTO/Anis Efizudin/rwa) (hru)

(Anis Efizudin/ANTARA FOTO)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Atraksi Pesawat dan Alutsista Meriahkan Peringatan HUT TNI ke-80

Atraksi Pesawat dan Alutsista Meriahkan Peringatan HUT TNI ke-80

Pawai Spektakuler Alutsista Hiasi HUT ke-80 TNI, Warga Antusias Menyaksikan

Pawai Spektakuler Alutsista Hiasi HUT ke-80 TNI, Warga Antusias Menyaksikan

Warga Antusias Saksikan Upacara HUT ke-80 TNI di Monas

Warga Antusias Saksikan Upacara HUT ke-80 TNI di Monas

Presiden Prabowo Subianto Pimpin Upacara Peringatan HUT TNI ke-80 di Monas

Presiden Prabowo Subianto Pimpin Upacara Peringatan HUT TNI ke-80 di Monas

Aksi Defile Pasukan Meriahkan Peringatan HUT TNI ke-80

Aksi Defile Pasukan Meriahkan Peringatan HUT TNI ke-80

Hadir di Jakarta, Guan Yin The Musical Angkat Pesan Welas Asih Universal

Hadir di Jakarta, Guan Yin The Musical Angkat Pesan Welas Asih Universal

BGN Diminta Evaluasi Ompreng MBG, Pastikan Sesuai Spesifikasi Stainless 304

BGN Diminta Evaluasi Ompreng MBG, Pastikan Sesuai Spesifikasi Stainless 304

Melihat Gladi Bersih HUT TNI ke-80 di Monas

Melihat Gladi Bersih HUT TNI ke-80 di Monas

Cari Berita Lain Di Sini