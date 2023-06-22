...

Basarnas dan Petugas Damkar Bantu Pemakaman Pria Berbobot 300 Kg dengan Tripod Hauling System

Isra Triansyah/Sindo, Jurnalis · Kamis 22 Juni 2023 16:01 WIB
Tim gabungan Basarnas dan petugas Damkar berusaha menurunkan jenazah Muhammad Fajri.
Tim gabungan Basarnas dan petugas Damkar berusaha menurunkan jenazah Muhammad Fajri.



Tim gabungan Basarnas dan petugas Damkar berusaha menurunkan jenazah Muhammad Fajri (26) menggunakan tripod hauling system ke dalam liang kubur di TPU Menteng Pulo 2, Jakarta, Kamis (22/6/2023). Sebelumnya, jenazah pria berbobot 300 kilogram ini diturunkan menggunakan forklit setibanya di TPU Menteng Pulo. 

 

Pria obesitas dengan berat badan 300 kg asal Tangerang, Muhammad Fajri, meninggal dunia di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM). Fajri meninggal usai dirawat selama 14 hari di RSCM.

 

(Foto: Isra Triansyah) (hru)



