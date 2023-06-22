Pemimpin Redaksi Okezone.com Muhammad Budi Santosa (kiri) memberikan cinderamata kepada Kaprodi Ilmu Komunikasi Universitas Bakrie, Suharyanti pada acara Okezone Goes to Campus di Universitas Bakrie, Jakarta, Kamis 22 Juni 2023. Okezone Goes to Campus ini akan diisi dengan seminar bertajuk tema "Media Sosial Vs Kebebasan Pers di Era Society 5.0".

Seminar ini menghadirkan Ketua Pengaduan dan Penegakan Etika Dewan Pers Yadi Hendriana, CEO Good News From Indonesia (GNFI) Wahyu Aji, dan Mahasiswa Ilkom Universitas Bakrie 2020 Gabriel Bias sebagai pembicara.

Pemimpin Redaksi Okezone.com M Budi Santosa mengatakan dalam diskusi tentang media sosial vs kebebasan pers temanya sangat menarik dimana Okezone Goes to campus ini merupakan kolaborasi yang bisa terus dilanjutkan dan dikembangkan. Sederet manfaat tentu bisa dipetik dari acara ini.

Terlebih, tema seminar yang diangkat sangat relevan dengan situasi dan kondisi sekarang ini.

(Arif Julianto) (ddk)

(Arif Julianto/okezone)