Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari (tengah) bersama Anggota KPU August Mellaz (kiri) dan Betty Epsilon Idroos (kanan) memberikan keterangan kepada wartawan mengenai informasi terbaru Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu 2024 di Kantor KPU, Jakarta, Kamis 22 Juni 2023.

KPU melalui KPU Kabupaten/Kota seluruh Indonesia dan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilu 2024 di 514 kabupaten/kota yang tersebar di 38 Provinsi dan 128 PPLN.

