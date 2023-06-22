...

KPU Tetapkan Data Pemilih Pemilu 2024

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Kamis 22 Juni 2023 21:41 WIB
Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari tengah bersama Anggota KPU August Mellaz kiri dan Betty Epsilon Idroos kanan memberikan keterangan
Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari tengah bersama Anggota KPU August Mellaz kiri dan Betty Epsilon Idroos kanan memberikan keterangan
KPU melalui KPU Kabupaten Kota seluruh Indonesia dan Panitia Pemilihan Luar Negeri PPLN telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap DPT untuk Pemilu 2024 di 514 kabupaten kota yang tersebar di 38 Provinsi dan 128 PPLN
KPU melalui KPU Kabupaten Kota seluruh Indonesia dan Panitia Pemilihan Luar Negeri PPLN telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap DPT untuk Pemilu 2024 di 514 kabupaten kota yang tersebar di 38 Provinsi dan 128 PPLN
A A A
Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari (tengah) bersama Anggota KPU August Mellaz (kiri) dan Betty Epsilon Idroos (kanan) memberikan keterangan kepada wartawan mengenai informasi terbaru Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu 2024 di Kantor KPU, Jakarta, Kamis 22 Juni 2023.
 
KPU melalui KPU Kabupaten/Kota seluruh Indonesia dan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilu 2024 di 514 kabupaten/kota yang tersebar di 38 Provinsi dan 128 PPLN.
 
(Arif Julianto) (ddk)

(Arif Julianto/okezone)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Atraksi Pesawat dan Alutsista Meriahkan Peringatan HUT TNI ke-80

Atraksi Pesawat dan Alutsista Meriahkan Peringatan HUT TNI ke-80

Pawai Spektakuler Alutsista Hiasi HUT ke-80 TNI, Warga Antusias Menyaksikan

Pawai Spektakuler Alutsista Hiasi HUT ke-80 TNI, Warga Antusias Menyaksikan

Warga Antusias Saksikan Upacara HUT ke-80 TNI di Monas

Warga Antusias Saksikan Upacara HUT ke-80 TNI di Monas

Presiden Prabowo Subianto Pimpin Upacara Peringatan HUT TNI ke-80 di Monas

Presiden Prabowo Subianto Pimpin Upacara Peringatan HUT TNI ke-80 di Monas

Aksi Defile Pasukan Meriahkan Peringatan HUT TNI ke-80

Aksi Defile Pasukan Meriahkan Peringatan HUT TNI ke-80

Hadir di Jakarta, Guan Yin The Musical Angkat Pesan Welas Asih Universal

Hadir di Jakarta, Guan Yin The Musical Angkat Pesan Welas Asih Universal

BGN Diminta Evaluasi Ompreng MBG, Pastikan Sesuai Spesifikasi Stainless 304

BGN Diminta Evaluasi Ompreng MBG, Pastikan Sesuai Spesifikasi Stainless 304

Melihat Gladi Bersih HUT TNI ke-80 di Monas

Melihat Gladi Bersih HUT TNI ke-80 di Monas

Cari Berita Lain Di Sini