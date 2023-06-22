...

Puan Maharani Tinjau Persiapan Puncak Bulan Bung Karno 2023 di GBK Senayan

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Kamis 22 Juni 2023 21:59 WIB
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani tengah berswafoto dengan penari
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani tinjau persiapan puncak Bulan Bung Karno di GBK
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani tinjau persiapan puncak Bulan Bung Karno di GBK
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani tinjau persiapan puncak Bulan Bung Karno di GBK
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani (tengah) berswafoto dengan penari Bulan Bung Karno (BBK) saat gladi kotor di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Kamis 22 Juni 2023. 
 
PDI Perjuangan akan menggelar konsolidasi akbar yang rencananya akan dihadiri sekitar 100 ribu orang relawan, simpatisan hingga kader, sekaligus untuk memperingati puncak Bulan Bung Karno (BBK) dengan bertemakan Kepalkan Tangan Persatuan untuk Indonesia Raya yang berlangsung pada Sabtu (24/6/2023).
 
(Arif Julianto) (ddk)

(Arif Julianto/okezone)

