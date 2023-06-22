Seorang buruh angkut membawa hewan kurban setelah bongkar muat dari Kapal Layar Motor Barokah Jaya di Pelabuhan Kalbut, Situbondo, Jawa Timur, Kamis 20 Juni 2023.

Menjelang Hari Raya Kurban kiriman sapi dan kambing dari kepulauan Madura mulai menggeliat dalam dua minggu terakhir dengan harga jual sapi mulai Rp20 juta-Rp25 juta per ekor, setelah sebelumnya sepi akibat terpaan penyakit kuku dan mulut.

(Seno/ANTARA FOTO)