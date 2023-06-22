...

Kebakaran Hutan dan Lahan di Nagan Raya Capai 18,5 Hektar

Syifa Yulinnas/ Antara Foto, Jurnalis · Kamis 22 Juni 2023 22:59 WIB
Foto udara suasana kebakaran lahan gambut di kawasan Desa Suak Puntong, Nagan Raya, Aceh
kebakaran hutan dan lahan Karhutla yang terjadi di Kabupaten Nagan Raya telah mencapai 18,5 hektar
Foto udara suasana kebakaran lahan gambut di kawasan Desa Suak Puntong, Nagan Raya, Aceh, Kamis 22 Juni 2023. 
 
Data Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) menerangkan, kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang terjadi di Kabupaten Nagan Raya telah mencapai 18,5 hektar yang tersebar di tiga titik lokasi Kecamatan dengan rincian Kecamatan Darul Makmur sebanyak 10,5 hektar, Kecamatan Kuala empat hektar dan Kecamatan Kuala Pesisir sebanyak empat hektar.
 
(ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas)

(Syifa Yulinnas/ Antara Foto)

Awal Pekan, Harga Emas Antam dan UBS Masih Stagnan

Aksi Damai Mahasiswa Hadirkan Suasana Piknik di DPR

Ekspor Mobil Indonesia Diproyeksikan Tembus 500.000 Unit

Hari Bahasa Isyarat Internasional: Teman Setara Bangun Budaya Komunikasi Setara

Lebih dari 6.500 Pelari Meriahkan PLN Mobile Justisia Half Marathon 2025

Atraksi Pesawat dan Alutsista Meriahkan Peringatan HUT TNI ke-80

Pawai Spektakuler Alutsista Hiasi HUT ke-80 TNI, Warga Antusias Menyaksikan

Warga Antusias Saksikan Upacara HUT ke-80 TNI di Monas

