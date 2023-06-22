Foto udara suasana kebakaran lahan gambut di kawasan Desa Suak Puntong, Nagan Raya, Aceh, Kamis 22 Juni 2023.

Data Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) menerangkan, kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang terjadi di Kabupaten Nagan Raya telah mencapai 18,5 hektar yang tersebar di tiga titik lokasi Kecamatan dengan rincian Kecamatan Darul Makmur sebanyak 10,5 hektar, Kecamatan Kuala empat hektar dan Kecamatan Kuala Pesisir sebanyak empat hektar.

(ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas) (ddk)

(Syifa Yulinnas/ Antara Foto)