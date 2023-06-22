Director of Human Resource, General Service, Audit & Compliance MNC Land Vincent Hilliard, CFO PT MNC Guna Usaha Indonesia Henri Gunawan, Direktur Utama Danapera Djoni Rolindrawan, Direktur Investasi Danapera Resita Kaniya, GGOD Director MNC Medoa Indra Prastomiyono, CMO PT MNC Guna Usaha Indonesia Miron Durait Panjaitan dan COO PT MNC Guna Usaha Indonesia Yusnandi Liauw berfoto bersama dalam acara Literasi Keuangan Persiapan Purnabakti di iNews Tower, Kamis 22 Juni 2023.

PT MNC Guna Usaha Indonesia menjalin kolaborasi dengan MNC Asia Holding Tbk dan juga Danapera (Dana Pensiun Bimantara) dalam melaksanakan kegiatan Literasi Keuangan Persiapan Purnabakti. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan pelatihan pengelolaan keuangan dan memfasilitasi pembiayaan investasi pasca purnabakti untuk karyawan MNC Group dengan usia 45 tahun ke atas dengan masa kerja lebih dari 5 tahun.

Program kerja sama ini dapat memberikan manfaat bagi para karyawan MNC Group khususnya yang akan memasuki masa pensiun, karena dengan adanya edukasi perencanaan keuangan yang baik dan tersedianya program pembiayaan investasi pasca purnabakti, diharapkan para calon pensiunan dapat mempersiapkan diri dengan lebih matang dan mendapatkan tambahan penghasilan di masa pensiun nanti.

(Arif Julianto) (ddk)

