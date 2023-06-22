...

Melihat Kearifan Lokal Wisata Kampuang Minang Nagari Tanah Datar

Arif Firmansyah/ANTARA FOTO, Jurnalis · Kamis 22 Juni 2023 22:33 WIB
Pemuda desa memainkan alat musik kesenian tradisional di Desa Wisata Kampuang Minang Nagari Sumpu, Tanah Datar
Desa Wisata Kampuang Minang Nagari Sumpu, Tanah Datar merupakan salah satu desa wisata yang masuk dalam kategori 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia ADWI 2021 yang memiliki sekitar 70 rumah gadang
Pemuda desa memainkan alat musik kesenian tradisional di Desa Wisata Kampuang Minang Nagari Sumpu, Tanah Datar, Sumatera Barat, Kamis 22 Juni 2023. 
 
Desa Wisata Kampuang Minang Nagari Sumpu, Tanah Datar merupakan salah satu desa wisata yang masuk dalam kategori 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2021 yang memiliki sekitar 70 rumah gadang dengan menyuguhkan wisata alam dan kearifan lokal. 
 
(Arif Firmansyah/ANTARA FOTO)

