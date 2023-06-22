Pemuda desa memainkan alat musik kesenian tradisional di Desa Wisata Kampuang Minang Nagari Sumpu, Tanah Datar, Sumatera Barat, Kamis 22 Juni 2023.

Desa Wisata Kampuang Minang Nagari Sumpu, Tanah Datar merupakan salah satu desa wisata yang masuk dalam kategori 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2021 yang memiliki sekitar 70 rumah gadang dengan menyuguhkan wisata alam dan kearifan lokal.

(ANTARA FOTO/Arif Firmansyah) (ddk)

(Arif Firmansyah/ANTARA FOTO)