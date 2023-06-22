Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno menghadiri 4th Tourism Working Group/Ministerial Meeting G20 di Assembleia Taj Resort & Convention Centre, Goa, India, Rabu 21 Juni 2023.

Sandi mengungkapkan pengembangan konsep pariwisata berkelanjutan memiliki peran penting dalam memulihkan sektor parekraf Indonesia pascapandemi COVID-19.

Lebih lanjut, Sandiaga mengatakan pengembangan pariwisata berkelanjutan seperti green tourism, digitalisasi parekraf, peningkatan keterampilan pelaku UMKM Pariwisata dan ekonomi kreatif serta dukungan pengembangan UMKM merupakan sejumlah upaya yang dilakukan Kemenparekraf untuk membangkitkan kembali sektor parekraf Tanah Air yang terdampak oleh pandemi COVID-19.

