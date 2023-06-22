...

Di India, Sandiaga Paparkan Konsep Pariwisata Berkelanjutan Sukses Bangkitkan Parekraf RI

Dokumentasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Jurnalis · Kamis 22 Juni 2023 23:12 WIB
Menparekraf Sandiaga Uno menghadiri 4th Tourism Working Group Ministerial Meeting G20
Menparekraf Sandiaga Uno menghadiri 4th Tourism Working Group Ministerial Meeting G20
Menparekraf Sandiaga Uno menghadiri 4th Tourism Working Group Ministerial Meeting G20
A A A
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno menghadiri 4th Tourism Working Group/Ministerial Meeting G20 di Assembleia Taj Resort & Convention Centre, Goa, India, Rabu 21 Juni 2023.
 
Sandi mengungkapkan pengembangan konsep pariwisata berkelanjutan memiliki peran penting dalam memulihkan sektor parekraf Indonesia pascapandemi COVID-19.
 
Lebih lanjut, Sandiaga mengatakan pengembangan pariwisata berkelanjutan seperti green tourism, digitalisasi parekraf, peningkatan keterampilan pelaku UMKM Pariwisata dan ekonomi kreatif serta dukungan pengembangan UMKM merupakan sejumlah upaya yang dilakukan Kemenparekraf untuk membangkitkan kembali sektor parekraf Tanah Air yang terdampak oleh pandemi COVID-19.
 
(Dokumentasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif) (ddk)

(Dokumentasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Awal Pekan, Harga Emas Antam dan UBS Masih Stagnan

Awal Pekan, Harga Emas Antam dan UBS Masih Stagnan

Aksi Damai Mahasiswa Hadirkan Suasana Piknik di DPR

Aksi Damai Mahasiswa Hadirkan Suasana Piknik di DPR

Ekspor Mobil Indonesia Diproyeksikan Tembus 500.000 Unit

Ekspor Mobil Indonesia Diproyeksikan Tembus 500.000 Unit

Hari Bahasa Isyarat Internasional: Teman Setara Bangun Budaya Komunikasi Setara

Hari Bahasa Isyarat Internasional: Teman Setara Bangun Budaya Komunikasi Setara

Lebih dari 6.500 Pelari Meriahkan PLN Mobile Justisia Half Marathon 2025

Lebih dari 6.500 Pelari Meriahkan PLN Mobile Justisia Half Marathon 2025

Atraksi Pesawat dan Alutsista Meriahkan Peringatan HUT TNI ke-80

Atraksi Pesawat dan Alutsista Meriahkan Peringatan HUT TNI ke-80

Pawai Spektakuler Alutsista Hiasi HUT ke-80 TNI, Warga Antusias Menyaksikan

Pawai Spektakuler Alutsista Hiasi HUT ke-80 TNI, Warga Antusias Menyaksikan

Warga Antusias Saksikan Upacara HUT ke-80 TNI di Monas

Warga Antusias Saksikan Upacara HUT ke-80 TNI di Monas

Cari Berita Lain Di Sini