Dalam memperingati Hari Bhayangkara ke-77, Polda Metro Jaya dan MVP sejumlah artis menghadirkan Life Heroes di Balai Pertemuan Polda Metro Jaya, Jakarta, 20 Juni 2023.

Life Heroes juga memberi motivasi bahwa setiap orang dapat hadir menjadi pahlawan dalam aksi kebaikan bagi sesama, salah satunya adalah melalui kegiatan donor darah.

Tema acara yang diangkat adalah “Life Heroes”, sebagai wujud apresiasi MVP dan para artis Indonesia kepada Polri sebagai “Life Heroes” masyarakat Indonesia.

Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa HUT Bhayangkara ke-77 akan segera diperingati oleh seluruh jajaran Kepolisian di Indonesia pada 1 Juli 2023. Peringatan ini menjadi salah satu momentum kolaborasi antara Polda Metro Jaya dan MVP serta para artis MVP untuk mewujudkan aksi baik menuju Indonesia maju

Para artis yang hadir dan turut berpartisipasi dalam program ini datang dari berbagai lintas generasi. Di antaranya adalah Lukman Sardi, Ari Wibowo, Teuku Jordan, Donny Damara, Pangky Suwito, Yati Octavia, Paramitha Rusady, Jenny Rachman, Elma Theana, Baim Wong, Tarra Budiman, Jihane Almira, Debby Sahertian, Marcelino Lefrandt, Olla Ramlan, hingga Jourdy Pranata.

(MPI)