Polda Metro dan Para Artis Gelar Aksi Donor Darah 'Life Heroes' Ada Baim Wong dan Olla Ramlan

MPI, Jurnalis · Kamis 22 Juni 2023 10:21 WIB
Olla Ramlan saat mendonorkan darahnya.
Produser Raam Punjabi.
Sejumlah artis yang hadir dalam donor darah Life Heroes.
Wakapolda Metro Jaya Brigjen Suyudi Ari Seto bersama para artis.
Dalam memperingati Hari Bhayangkara ke-77, Polda Metro Jaya dan MVP sejumlah artis menghadirkan  Life Heroes di  Balai Pertemuan Polda Metro Jaya, Jakarta, 20 Juni 2023. 

 

Life Heroes juga memberi motivasi bahwa setiap orang dapat hadir menjadi pahlawan dalam aksi kebaikan bagi sesama, salah satunya adalah melalui kegiatan donor darah.

 

Tema acara yang diangkat adalah “Life Heroes”, sebagai wujud apresiasi MVP dan para artis Indonesia kepada Polri sebagai “Life Heroes” masyarakat Indonesia. 

 

Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa HUT Bhayangkara ke-77 akan segera diperingati oleh seluruh jajaran Kepolisian di Indonesia pada 1 Juli 2023. Peringatan ini menjadi salah satu momentum kolaborasi antara Polda Metro Jaya dan MVP serta para artis MVP untuk mewujudkan aksi baik menuju Indonesia maju

 

Para artis yang hadir dan turut berpartisipasi dalam program ini datang dari berbagai lintas generasi. Di antaranya adalah Lukman Sardi, Ari Wibowo, Teuku Jordan, Donny Damara, Pangky Suwito, Yati Octavia, Paramitha Rusady, Jenny Rachman, Elma Theana, Baim Wong, Tarra Budiman, Jihane Almira, Debby Sahertian, Marcelino Lefrandt, Olla Ramlan, hingga Jourdy Pranata.

(MPI)

