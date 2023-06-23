...

Panji Gumilang Diperiksa Tim Investigasi Terkait Pernyataan Kontroversial

Raisan Al Farisi/ANTARA FOTO, Jurnalis · Jum'at 23 Juni 2023 20:02 WIB
Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun Panji Gumilang
Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun Panji Gumilang
Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun Panji Gumilang (kedua kiri) berjalan setibanya untuk menjalani pemeriksaan di Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, Jumat 23 Juni 2023. 
 
Panji Gumilang memenuhi panggilan dari tim investigasi bentukan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil guna mengklarifikasi sejumlah isu kontroversial yang kini tengah menjadi sorotan publik terkait pondok pesantren di Indramayu tersebut. 
 
(ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi) (ddk)

(Raisan Al Farisi/ANTARA FOTO)

