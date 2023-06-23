...

Cek Kesehatan Hewan Kurban Rutin Dilakukan Jelang Idul Adha

Arnas Padda/Antara Foto, Jurnalis · Jum'at 23 Juni 2023 20:10 WIB
Petugas melakukan pemeriksaan hewan kurban
Pemeriksaan tersebut untuk memastikan hewan kurban yang dijual di daerah itu layak disembelih pada Idul Adha 1444 H
Petugas dari Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Makassar melakukan pemeriksaan hewan kurban yang dijual di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat 23 Juni 2023. 
 
Pemeriksaan tersebut untuk memastikan hewan kurban yang dijual di daerah itu layak disembelih pada Idul Adha 1444 H serta mengedukasi para pedagang agar tidak menjual hewan kurban yang tidak layak seperti belum cukup umur dan cacat fisik. 
 
(ANTARA FOTO/Arnas Padda) (ddk)

(Arnas Padda/Antara Foto)

