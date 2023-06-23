...

Bacapres Ganjar Pranowo Beri Motivasi Pelaku UMKM di Nganjuk Jawa Timur

Prasetia Fauzani/ANTARA FOTO, Jurnalis · Jum'at 23 Juni 2023 20:47 WIB
Bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo memberikan motivasi kepada pelaku UMKM di Nganjuk
Bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo memperlihatkan jamu kemasan saat memberikan motivasi kepada pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Pendopo Pemkab Nganjuk, Jawa Timur, Jumat 23 Juni 2023. 
 
Kegiatan yang dihadiri oleh sedikitnya seribu pelaku UMKM tersebut guna mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan melalui pengenalan digital marketing. 
 
(ANTARA FOTO/Prasetia Fauzani) (ddk)

(Prasetia Fauzani/ANTARA FOTO)

