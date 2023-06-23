Seorang warga berdiri di dekat kobaran api yang membakar lahan gambut di Desa Suak Puntong, Nagan Raya, Aceh, Jumat 23 Juni 2023.

Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) pada Kamis (22/6) luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Nagan Raya telah mencapai 21,5 hektar dan terus meluas akibat upaya pemadaman terkendala sumber air dan akses jalan menuju lokasi kebakaran.

(ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas) (ddk)

(Syifa Yulinnas/ Antara Foto)