Kebakaran Hutan dan Lahan di Nagan Aceh Meluas Hingga 21 Hektare

Syifa Yulinnas/ Antara Foto, Jurnalis · Jum'at 23 Juni 2023 22:44 WIB
Seorang warga berdiri di dekat kobaran api yang membakar lahan gambut di Desa Suak Puntong, Nagan Raya, Aceh
Kamis 22 6 luas kebakaran hutan dan lahan karhutla di Nagan Raya telah mencapai 21,5 hektar dan terus meluas
Seorang warga berdiri di dekat kobaran api yang membakar lahan gambut di Desa Suak Puntong, Nagan Raya, Aceh, Jumat 23 Juni 2023. 
 
Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) pada Kamis (22/6) luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Nagan Raya telah mencapai 21,5 hektar dan terus meluas akibat upaya pemadaman terkendala sumber air dan akses jalan menuju lokasi kebakaran. 
 
