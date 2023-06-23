...

Prabowo Hadiri Paris Air Show 2023, Miniatur Rafale Indonesia Dipamerkan

Dokumentasi Prabowo Subianto, Jurnalis · Jum'at 23 Juni 2023 22:59 WIB
Menhan Prabowo Subianto menghadiri pameran International Paris Air Show 2023 di Le Bourget, utara Paris, Prancis
Menhan Prabowo Subianto menghadiri pameran International Paris Air Show 2023 di Le Bourget, utara Paris, Prancis
Menhan Prabowo Subianto menghadiri pameran International Paris Air Show 2023 di Le Bourget, utara Paris, Prancis
Menhan Prabowo Subianto menghadiri pameran International Paris Air Show 2023 di Le Bourget, utara Paris, Prancis
A A A
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menghadiri pameran International Paris Air Show 2023 di Le Bourget, utara Paris, Prancis, Rabu 21 Juni 2023
 
Prabowo mengunjungi berbagai paviliun pameran dan sempat berkeliling bersama Eric Trapier, CEO Dassault Aviation, produsen pesawat tempur Rafale yang akan memperkuat TNI AU. Dalam kesempatan itu miniatur Rafale untuk Indonesia turut dipamerkan.
 
Pada acara tersebut, yang merupakan pameran kedirgantaraan terbesar di dunia, jet tempur Rafale juga menampilkan demonstrasi udara. Pameran yang berlangsung dari tanggal 19 - 25 Juni 2023 ini kembali digelar setelah absen selama empat tahun akibat pandemi Covid-19.
 
Paris Air Show ke-54 ini diikuti oleh 2.500 perusahaan teknologi dirgantara dari 46 negara di seluruh dunia.
 
(Dokumentasi Prabowo Subianto) (ddk)

(Dokumentasi Prabowo Subianto)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Pertemuan Komite Negosiasi ASEAN DEFA Bahas Akselerasi Ekonomi Digital Kawasan

Pertemuan Komite Negosiasi ASEAN DEFA Bahas Akselerasi Ekonomi Digital Kawasan

Simulasi Tanggap Bencana Tingkatkan Kesiapan BPBD Makassar Hadapi Musim Hujan

Simulasi Tanggap Bencana Tingkatkan Kesiapan BPBD Makassar Hadapi Musim Hujan

Pasar Modal Bergairah, IHSG Raih All Time High Baru di 8.182

Pasar Modal Bergairah, IHSG Raih All Time High Baru di 8.182

Aksi Solidaritas Bela Palestina di Depan Kedubes AS Jakarta

Aksi Solidaritas Bela Palestina di Depan Kedubes AS Jakarta

TTC Travel Mart 2025 Jadi Magnet Baru Kolaborasi Wisata Asia?Eropa

TTC Travel Mart 2025 Jadi Magnet Baru Kolaborasi Wisata Asia?Eropa

Awal Pekan, Harga Emas Antam dan UBS Masih Stagnan

Awal Pekan, Harga Emas Antam dan UBS Masih Stagnan

Aksi Damai Mahasiswa Hadirkan Suasana Piknik di DPR

Aksi Damai Mahasiswa Hadirkan Suasana Piknik di DPR

Ekspor Mobil Indonesia Diproyeksikan Tembus 500.000 Unit

Ekspor Mobil Indonesia Diproyeksikan Tembus 500.000 Unit

Cari Berita Lain Di Sini