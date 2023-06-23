...

Tim Bola Voli Putri Indonesia Kalahkan India di Putaran Kedua AVC Challenge Cup 2023

Rizal Hanafi/ANTARA FOTO, Jurnalis · Jum'at 23 Juni 2023 22:33 WIB
Pebola voli putri Indonesia Aulia Suci Nurfadila kiri melakukan smes yang berusaha diblok pebola voli India Rajendran Nair Sindhu Shilpa tengah dan Kovat Shaji Jini
Tim voli Indonesia menang atas India dengan skor 3-0 25-21, 25-15, dan 25-16
A A A
Pebola voli putri Indonesia Aulia Suci Nurfadila (kiri) melakukan smes yang berusaha diblok pebola voli India Rajendran Nair Sindhu Shilpa (tengah) dan Kovat Shaji Jini (kanan) pada pertandingan putaran kedua Asian Volleyball Confederation (AVC) Challenge Cup 2023 di GOR Tri Dharma, Gresik, Jawa Timur, Jumat 23 Juni 2023. 
 
Tim voli Indonesia menang atas India dengan skor 3-0 (25-21, 25-15, dan 25-16). 
 
(ANTARA FOTO/Rizal Hanafi) (ddk)

(Rizal Hanafi/ANTARA FOTO)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Pertemuan Komite Negosiasi ASEAN DEFA Bahas Akselerasi Ekonomi Digital Kawasan

Pertemuan Komite Negosiasi ASEAN DEFA Bahas Akselerasi Ekonomi Digital Kawasan

Simulasi Tanggap Bencana Tingkatkan Kesiapan BPBD Makassar Hadapi Musim Hujan

Simulasi Tanggap Bencana Tingkatkan Kesiapan BPBD Makassar Hadapi Musim Hujan

Pasar Modal Bergairah, IHSG Raih All Time High Baru di 8.182

Pasar Modal Bergairah, IHSG Raih All Time High Baru di 8.182

Aksi Solidaritas Bela Palestina di Depan Kedubes AS Jakarta

Aksi Solidaritas Bela Palestina di Depan Kedubes AS Jakarta

TTC Travel Mart 2025 Jadi Magnet Baru Kolaborasi Wisata Asia?Eropa

TTC Travel Mart 2025 Jadi Magnet Baru Kolaborasi Wisata Asia?Eropa

Awal Pekan, Harga Emas Antam dan UBS Masih Stagnan

Awal Pekan, Harga Emas Antam dan UBS Masih Stagnan

Aksi Damai Mahasiswa Hadirkan Suasana Piknik di DPR

Aksi Damai Mahasiswa Hadirkan Suasana Piknik di DPR

Ekspor Mobil Indonesia Diproyeksikan Tembus 500.000 Unit

Ekspor Mobil Indonesia Diproyeksikan Tembus 500.000 Unit

Cari Berita Lain Di Sini