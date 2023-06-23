Pebola voli putri Indonesia Aulia Suci Nurfadila (kiri) melakukan smes yang berusaha diblok pebola voli India Rajendran Nair Sindhu Shilpa (tengah) dan Kovat Shaji Jini (kanan) pada pertandingan putaran kedua Asian Volleyball Confederation (AVC) Challenge Cup 2023 di GOR Tri Dharma, Gresik, Jawa Timur, Jumat 23 Juni 2023.

Tim voli Indonesia menang atas India dengan skor 3-0 (25-21, 25-15, dan 25-16).

(ANTARA FOTO/Rizal Hanafi) (ddk)

