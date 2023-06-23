...

Pasangan Vino G Bastian dan Marsha Timothy Main Bareng di Serial Sabtu Bersama Bapak

Heru Haryono, Jurnalis · Jum'at 23 Juni 2023 10:22 WIB
Dinda Hauw, Rey Mbayang, Adipati Dolken, Marsha Timothy dan Vino G Bastian.
(ki-ka) Pemain serial Sabtu Bersama Bapak Dinda Hauw, Rey Mbayang, Adipati Dolken, Marsha Timothy dan Vino G Bastian berfoto bersama di Jakarta, Kamis (22/6/2023).

 

Serial Sabtu Bersama Bapak adaptasi dari novel bercerita sosok Gunawan (Vino G. Bastian), seorang ayah yang mendedikasikan setahun terakhir hidupnya untuk merekam serangkaian pesan sebagai hadiah bagi anak-anaknya. 


Cerita dimulai seiring kita melihat bagaimana pesan Gunawan membantu anak-anaknya mengarungi pelajaran hidup yang berbeda-beda, termasuk dinamika keluarga, percintaan, kehilangan, identitas, dan perkembangan diri. Serial ini akan tayang pada 29 Juni 2023 di Prime Video.


 

(Heru Haryono)

