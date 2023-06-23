(ki-ka) Pemain serial Sabtu Bersama Bapak Dinda Hauw, Rey Mbayang, Adipati Dolken, Marsha Timothy dan Vino G Bastian berfoto bersama di Jakarta, Kamis (22/6/2023).

Serial Sabtu Bersama Bapak adaptasi dari novel bercerita sosok Gunawan (Vino G. Bastian), seorang ayah yang mendedikasikan setahun terakhir hidupnya untuk merekam serangkaian pesan sebagai hadiah bagi anak-anaknya.



Cerita dimulai seiring kita melihat bagaimana pesan Gunawan membantu anak-anaknya mengarungi pelajaran hidup yang berbeda-beda, termasuk dinamika keluarga, percintaan, kehilangan, identitas, dan perkembangan diri. Serial ini akan tayang pada 29 Juni 2023 di Prime Video.





(Heru Haryono)