Sahabat Ganjar mengadakan workshop yang fokus pada pembuatan makanan khas Cilacap. Acara ini diselenggarakan di Kecamatan Jeruklegi, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, pada Sabtu (24/6/2023).

Workshop ini diadakan dengan tujuan untuk memperkenalkan dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kekayaan kuliner Nusantara, khususnya makanan khas Cilacap. Dengan mengusung tema "Kuliner Nusantara, Cita Rasa Mendunia: Ganjar Pranowo untuk Indonesia!", Sahabat Ganjar, sebagai penggagas kegiatan ini, berkomitmen untuk mengangkat keunikan dan kelezatan cita rasa kuliner Indonesia.

Ketua DPC Kabupaten Cilacap, Maryono, menyampaikan bahwa warga bisa menikmati dan menjaga warisan kuliner Indonesia yang unik. Workshop ini untuk memperkenalkan kelezatan kuliner Nusantara, khususnya makanan khas Cilacap.

“Kami berharap masyarakat dapat menikmati dan menjaga warisan kuliner Indonesia yang unik-unik, khususnya makanan khas Cilacap.” kata Maryono.

Bergeser ke Kecamatan Adipala, Sahabat Ganjar juga menghadirkan Bazar Murah Ganjar Pranowo untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Bazar Sembako Murah ini dirancang untuk memberikan akses mudah dan terjangkau kepada masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan sembako yang penting.

Bertolak ke Jawa Timur, tepatnya di Kabupaten Pasuruan, Sahabat Ganjar juga menggelar rangkaian kegiatan bermanfaat untuk masyarakat. kegiatan "Parade Bahari untuk Ganjar Pranowo 2024", menjadi komitmen Sahabat Ganjar untuk memberikan edukasi yang bermanfaat kepada para nelayan dalam menghadapi ancaman bencana alam yang sering terjadi di pesisir pantai.

(Foto: MPI/Sahabat Ganjar) (hru)

(MPI)