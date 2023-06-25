Bacapres dari Partai PDI Perjuangan Ganjar Pranowo saat berolahraga di Buperta Cibubur, Jakarta, Minggu 25 Juni 2023.

Ganjar Pranowo mendapat sambutan dari para pendukungnya saat berolahraga sekaligus menghadiri acara Gowes dan Senam Sicita bersama Ganjar Pranowo yang diselenggarakan oleh Relawan Ganjar Raffles Cibubur pimpinan Marsekal TNI (Purn) Agus Supriatna.

Dalam kehadirannya, Ganjar Pranowo dipanggil dengan teriakan “Presiden” oleh peserta yang datang terutama ibu-ibu.

(Aldhi Chandra Setiawan) (ddk)

