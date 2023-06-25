...

Olahraga di Cibubur, Ganjar Pranowo Diteriaki Presiden

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Minggu 25 Juni 2023 10:30 WIB
Bacapres dari Partai PDI Perjuangan Ganjar Pranowo saat berolahraga di Buperta Cibubur
Ganjar Pranowo mendapat sambutan dari para pendukungnya saat berolahraga sekaligus menghadiri acara Gowes dan Senam Sicita
Ganjar Pranowo dipanggil dengan teriakan ?Presiden? oleh peserta yang datang terutama ibu-ibu.
Ganjar Pranowo dipanggil dengan teriakan ?Presiden? oleh peserta yang datang terutama ibu-ibu.
A A A
Bacapres dari Partai PDI Perjuangan Ganjar Pranowo saat berolahraga di Buperta Cibubur, Jakarta, Minggu 25 Juni 2023.
 
Ganjar Pranowo mendapat sambutan dari para pendukungnya saat berolahraga sekaligus menghadiri acara Gowes dan Senam Sicita bersama Ganjar Pranowo yang diselenggarakan oleh Relawan Ganjar Raffles Cibubur pimpinan Marsekal TNI (Purn) Agus Supriatna.
 
Dalam kehadirannya, Ganjar Pranowo dipanggil dengan teriakan “Presiden” oleh peserta yang datang terutama ibu-ibu.
 
(Aldhi Chandra Setiawan) (ddk)

(Aldhi Chandra Setiawan)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Presiden Prabowo Lantik Gubernur dan Wakil Gubernur Papua

Presiden Prabowo Lantik Gubernur dan Wakil Gubernur Papua

Presiden Prabowo Lantik Wakil Menteri, Kepala BP BUMN, dan Pejabat Kepresidenan

Presiden Prabowo Lantik Wakil Menteri, Kepala BP BUMN, dan Pejabat Kepresidenan

Pemerintah Gelar Rapat Koordinasi Penanganan Kerawanan Radioaktif Cs-137

Pemerintah Gelar Rapat Koordinasi Penanganan Kerawanan Radioaktif Cs-137

Imigrasi Tindak 196 WNA di Jabodetabek, Terbanyak dari Nigeria

Imigrasi Tindak 196 WNA di Jabodetabek, Terbanyak dari Nigeria

Warga Pulau Pari Gelar Aksi Damai Tolak Reklamasi dan Izin PKKPRL

Warga Pulau Pari Gelar Aksi Damai Tolak Reklamasi dan Izin PKKPRL

Ofero Indonesia Mantapkan Posisi Pemimpin Inovasi Kendaraan Listrik Lewat Ofero Ride Fest 2025

Ofero Indonesia Mantapkan Posisi Pemimpin Inovasi Kendaraan Listrik Lewat Ofero Ride Fest 2025

Ubah Sampah Plastik Jadi Solusi Ramah Lingkungan, UPH Hadirkan Inovasi Eco-Paving Block di Bencongan Indah

Ubah Sampah Plastik Jadi Solusi Ramah Lingkungan, UPH Hadirkan Inovasi Eco-Paving Block di Bencongan Indah

Pertemuan Komite Negosiasi ASEAN DEFA Bahas Akselerasi Ekonomi Digital Kawasan

Pertemuan Komite Negosiasi ASEAN DEFA Bahas Akselerasi Ekonomi Digital Kawasan

Cari Berita Lain Di Sini