Bakal Calon Presiden (Bacapres) dari Partai PDI Perjuangan Ganjar Pranowo saat menghadiri pertemuan dengan anak muda Gen Z dan Influencer di Pintu 6, GBK, Jakarta, Minggu 25 Juni 2023.

Ganjar Pranowo menghadiri pertemuan dengan anak muda yang terdiri para Gen Z, influencer hingga aktor di Pintu 6 Gelora Bung Karno (GBK). Kedatangan Ganjar menimbulkan keseruan di acara bertajuk launching brand bernama Greyman tersebut.

Para influencer tampak senada menggunakan baju bergambarkan Ganjar Pranowo. Dalam desainnya, Ganjar digambarkan bak super Hero hingga disandingkan dengan Presiden pertama Indonesia, Soekarno.

Di sisi lain, Ganjar juga disuguhkan dengan berbagai booth bertemakan Greyman hingga fashion show di kalangan para model dan influencer. Terlihat sosok aktor Arbani Yasiz hingga Tiktokers asal Jakarta Timur, Apos Hutagaol ikut mendampingi Ganjar Pranowo.

(Aldhi Chandra Setiawan)