Bacapres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo blusukan ke pemukiman padat penduduk di kawasan pademangan Barat, Jakarta Utara, Minggu 25 Juni 2023.

Kedatangan Ganjar Pranowo disambut meriah oleh sejumlah anak-anak dan warga setempat. Ganjar hadir dalam menyerap aspirasi warga dengan berdialog dan menemui warga di setiap pintu rumah yang berada di gang sempit. Warga antusias dengan meneriaki Ganjar sebagai Presiden 2024.

(Arif Julianto/okezone)