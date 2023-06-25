...

Ganjar Pranowo Bertemu Warga Jati Padang Pasar Minggu

MPI, Jurnalis · Minggu 25 Juni 2023 22:22 WIB
Bacapres partai PDIP, Ganjar Pranowo menyambangi warga Kelurahan Jati Padang, Pasar Minggu
Ganjar menyusuri gang-gang kecil untuk bertemu masyarakat
Tak hanya menyapa, Ganjar juga mendengarkan masukan dari warga yang ada di sana
Bakal Calon Presiden (Bacapres) dari partai PDIP, Ganjar Pranowo menyambangi warga Kelurahan Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Minggu 25 Juni 2023.
 
Ganjar menyusuri gang-gang kecil untuk bertemu masyarakat. Tak hanya menyapa, Ganjar juga mendengarkan masukan dari warga yang ada di sana. Mayoritas, warga mengeluhkan bencana banjir yang kerap melanda.
 
Hampir di setiap gang, warga ke luar rumah untuk menyapa Ganjar. Mereka memanggil Ganjar untuk mampir meski hanya di halaman rumah. Mereka begitu antusias dan bahagia bisa bertemu capres 2024 dari PDIP itu.
 
(Dokumentasi Ganjar Pranowo) (ddk)

(MPI)

