Pebasket Pelita Jaya Bakrie Jakarta Hendrick Xavi Yonga (kedua kanan) dijaga pebasket Satria Muda Pertamina Jakarta Richard Kadeem Jackson (kiri) berusaha memasuki bola saat pertandingan Indonesian Basketball League (IBL) 2023 Seri kedelapan di Britama Arena, Jakarta, Sabtu 24 Juni 2023.

Pelita Jaya Bakrie Jakarta menang melawan Satria Muda Pertamina Jakarta dengan skor 84-75.

(ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A) (ddk)

(Hafidz Mubarak A./ANTARA FOTO)