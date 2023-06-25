...

Pelita Jaya Bungkam Satria Muda di Laga IBL 2023

Hafidz Mubarak A./ANTARA FOTO, Jurnalis · Minggu 25 Juni 2023 10:01 WIB
Pebasket Pelita Jaya Bakrie Jakarta Hendrick Xavi Yonga kedua kanan dijaga pebasket Satria Muda Pertamina Jakarta Richard Kadeem Jackson
Pelita Jaya Bakrie Jakarta menang melawan Satria Muda Pertamina Jakarta dengan skor 84-75
Pebasket Pelita Jaya Bakrie Jakarta Hendrick Xavi Yonga (kedua kanan) dijaga pebasket Satria Muda Pertamina Jakarta Richard Kadeem Jackson (kiri) berusaha memasuki bola saat pertandingan Indonesian Basketball League (IBL) 2023 Seri kedelapan di Britama Arena, Jakarta, Sabtu 24 Juni 2023. 
 
(ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A) (ddk)

(Hafidz Mubarak A./ANTARA FOTO)

