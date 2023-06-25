Sejumlah cosplayer berfoto dalam acara Indonesia Comic Con Pop Asia 2023 di JCC, Senayan, Jakarta, Minggu 25 Juni 2023.

Comic Con Pop Asia merupakan acara selebrasi para pecinta pencinta pop culture yang digelar pada 23-25 Juni 2023. Dalam acara ini banyak pameran-pameran seperti komik, video games, board games hingga aksesoris atau perlengkapan kostum karakter film dan serial anime.

Bicara soal kostum, di hari terakhir penyelenggaraan para Costum Player (Cosplayer) banyak terlihat yang meramaikan acara ini dengan berdandan menjadi karakter kesukaan mereka.

(Aldhi Chandra Setiawan) (ddk)

(Aldhi Chandra Setiawan)