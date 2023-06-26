Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan HB X (kiri) memberikan penghargaan kepada penyanyi difabel Putri Ariani (tengah) di Gedhong Wilis, Kepatihan Pemda D.I Yogyakarta, Senin (26/6/2023). Sri Sultan memberikan penghargaan dan uang pembinaan senilai Rp50 juta kepada Putri Ariani, pelajar SMKN 2 Kasihan, Bantul peraih Golden Buzzer pada America's Got Tallent 2023 atas dedikasinya dalam memberikan teladan sebagai generasi muda yang berprestasi bidang seni dan budaya di tingkat interasional.

(ANTARA FOTO/Andreas Fitri Atmoko/tom) (hru)

(Andreas Fitri Atmoko/ANTARA FOTO)