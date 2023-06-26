...

Sultan Jogja Berikan Penghargaan kepada Putri Ariani dan Uang Sebesar Rp50 Juta

Andreas Fitri Atmoko/ANTARA FOTO, Jurnalis · Senin 26 Juni 2023 14:19 WIB
Sri Sultan memberikan penghargaan dan uang pembinaan senilai Rp50 juta kepada Putri Ariani.
Sri Sultan memberikan penghargaan dan uang pembinaan senilai Rp50 juta kepada Putri Ariani.
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan HB X (kiri) memberikan penghargaan kepada penyanyi difabel Putri Ariani (tengah) di Gedhong Wilis, Kepatihan Pemda D.I Yogyakarta, Senin (26/6/2023). Sri Sultan memberikan penghargaan dan uang pembinaan senilai Rp50 juta kepada Putri Ariani, pelajar SMKN 2 Kasihan, Bantul peraih Golden Buzzer pada America's Got Tallent 2023 atas dedikasinya dalam memberikan teladan sebagai generasi muda yang berprestasi bidang seni dan budaya di tingkat interasional. 

 

(ANTARA FOTO/Andreas Fitri Atmoko/tom)

(Andreas Fitri Atmoko/ANTARA FOTO)

