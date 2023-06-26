...

Presiden Joko Widodo Lantik 12 Duta Besar LBBP di Istana Merdeka

Hafidz Mubarak A./ANTARA FOTO, Jurnalis · Senin 26 Juni 2023 18:11 WIB
Presiden Joko Widodo kanan mengucapkan selamat kepada Duta Besar LBBP Republik Indonesia untuk Rumania merangkap Republik Moldova Meidyatama Suryodiningrat
Presiden Joko Widodo (kanan) mengucapkan selamat kepada Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) Republik Indonesia untuk Rumania merangkap Republik Moldova Meidyatama Suryodiningrat (kiri) usai dilantik di Istana Merdeka, Jakarta, Senin 26 Juni 2023. 
 
Presiden Joko Widodo melantik dan mengangkat 12 Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 51P dan 55P tahun 2023 tentang Pengangkatan Duta Besar Luar Biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia. 
 
(ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A) (ddk)

(Hafidz Mubarak A./ANTARA FOTO)

