...

Intip Pembangunan Sirkuit Motorcros Grand Prix di Selaparang NTB

Ahmad Subaidi/ANTARA FOTO, Jurnalis · Senin 26 Juni 2023 20:30 WIB
Dua orang warga melintas di area tribun pembangunan sirkuit Motocross Grand Prix MXGP
Progres pembangunan sirkuit MXGP di bekas Bandara Selaparang sepanjang 1,6 km dengan 16 tikungan tersebut saat ini mencapai 90 persen dan ditargetkan selesai pada akhir minggu ini
A A A
Dua orang warga melintas di area tribun pembangunan sirkuit Motocross Grand Prix (MXGP) di bekas Bandara Selaparang, Mataram, NTB, Senin 26 Juni 2023. 
 
Progres pembangunan sirkuit MXGP di bekas Bandara Selaparang sepanjang 1,6 km dengan 16 tikungan tersebut saat ini mencapai 90 persen dan ditargetkan selesai pada akhir minggu ini untuk penyelenggaraan balap motocross dunia MXGP seri ke sebelas yang akan dilaksanakan pada tanggal 1-2 Juli 2023.
 
(ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi) (ddk)

(Ahmad Subaidi/ANTARA FOTO)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Menkuham Serahkan SK Pengesahan Kepengurusan Partai Solidaritas Indonesia

Menkuham Serahkan SK Pengesahan Kepengurusan Partai Solidaritas Indonesia

Kesiapan 96%, Indonesia Siap Gelar Kejuaraan Dunia Gimnastik di Jakarta

Kesiapan 96%, Indonesia Siap Gelar Kejuaraan Dunia Gimnastik di Jakarta

Latihan Terakhir Timnas Indonesia U-23 Jelang Hadapi India

Latihan Terakhir Timnas Indonesia U-23 Jelang Hadapi India

MNC Kapital dan Okejek Luncurkan Dompet Digital OKEPay by MotionPay

MNC Kapital dan Okejek Luncurkan Dompet Digital OKEPay by MotionPay

Teknologi Robotik Buka Era Baru Operasi Mastektomi di Indonesia

Teknologi Robotik Buka Era Baru Operasi Mastektomi di Indonesia

Tingkatkan Literasi Keuangan, Guru Didorong Jadi Teladan Finansial di Sekolah

Tingkatkan Literasi Keuangan, Guru Didorong Jadi Teladan Finansial di Sekolah

Bekerja dengan Hati, Kunci Sukses Pelayan Publik

Bekerja dengan Hati, Kunci Sukses Pelayan Publik

Empat Eks Pejabat Pertamina Jalani Sidang Perdana Kasus Korupsi Tata Kelola Minyak Mentah

Empat Eks Pejabat Pertamina Jalani Sidang Perdana Kasus Korupsi Tata Kelola Minyak Mentah

Cari Berita Lain Di Sini