Dua orang warga melintas di area tribun pembangunan sirkuit Motocross Grand Prix (MXGP) di bekas Bandara Selaparang, Mataram, NTB, Senin 26 Juni 2023.

Progres pembangunan sirkuit MXGP di bekas Bandara Selaparang sepanjang 1,6 km dengan 16 tikungan tersebut saat ini mencapai 90 persen dan ditargetkan selesai pada akhir minggu ini untuk penyelenggaraan balap motocross dunia MXGP seri ke sebelas yang akan dilaksanakan pada tanggal 1-2 Juli 2023.

(ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi) (ddk)

(Ahmad Subaidi/ANTARA FOTO)