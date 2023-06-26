...

Melihat Budi Daya Kakap Putih di Pesisir Serui Kabupaten Yapen

Gusti Tanati/ANTARA FOTO, Jurnalis · Senin 26 Juni 2023 17:51 WIB
Warga memberi pakan ikan-ikan kakap putih atau barramundi L. calcarifer yang di budi daya di keramba di pesisir Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen dan nelayan setempat saat ini mulai mengembangkan budi daya ikan kakap putih
Warga memberi pakan ikan-ikan kakap putih atau barramundi (L. calcarifer) yang di budi daya di keramba di pesisir Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua, Senin 26 Juni 2023. 
 
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen dan nelayan setempat saat ini mulai mengembangkan budi daya ikan kakap putih dan diharapkan ke depannya dapat memenuhi pasar ekspor di Australia, Asia Timur, dan Eropa. 
 
(ANTARA FOTO/Gusti Tanati) (ddk)

(Gusti Tanati/ANTARA FOTO)

