Warga memberi pakan ikan-ikan kakap putih atau barramundi (L. calcarifer) yang di budi daya di keramba di pesisir Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua, Senin 26 Juni 2023.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen dan nelayan setempat saat ini mulai mengembangkan budi daya ikan kakap putih dan diharapkan ke depannya dapat memenuhi pasar ekspor di Australia, Asia Timur, dan Eropa.

(ANTARA FOTO/Gusti Tanati) (ddk)

(Gusti Tanati/ANTARA FOTO)